Улучшена процедура выращивания полезных клеточных культур

Первый запатентованный аппарат оснащен газоанализаторами, которые позволяют непрерывно контролировать уровень как кислорода, так и углекислого газа в гидрогеле. Это дает возможность следить не только за поступлением кислорода к клеткам, но и за своевременным удалением продуктов их жизнедеятельности. Второй аппарат имеет похожую конструкцию, но использует специальные датчики уровня кислорода вместо комплексных газоанализаторов.