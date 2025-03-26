Путин поблагодарил активистов «Движения первых» за работу в Курской области

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил активистов «Движения первых», которые работают в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области.
В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Участница движения рассказала президенту о том, как она с друзьями оказывала поддержку детям, которые оказались в ПВР в Курской области.
«Надя, тебе спасибо, всем ребятам, которые проводят эту работу, работают в пунктах временного размещения, да и вообще, в целом, с людьми, которые нуждаются в поддержке», — сказал Путин, обращаясь к участнице встречи.