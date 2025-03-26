На Земле началась магнитная буря

Возмущение магнитного поля Земли началось в среду, 26 марта, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Об этом информирует ТАСС.
По данным института, сейчас степень возмущенности магнитного поля Земли соответствует уровню G2 («умеренно») по шкале мониторинга из пяти показателей. Согласно данной шкале, G5 — это «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Уточняется, что уровень G2 предполагает, что на Земле могут появиться проблемы в энергетических системах. При этом возможны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи.