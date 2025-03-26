Бесплатные автобусы запустят в Астане на одну ночь

Дополнительные автобусы начнут движение в 22:00, а последнее отправление запланировано на 04:00 утра. Как сообщается в Телеграм-канале акимата, транспорт будет работать только на обратный вывоз пассажиров, обеспечивая комфортное передвижение в праздничную ночь.
Маршруты движения шаттлов:
- Мечеть «Республикалық Бас мешіт» — маршруты в микрорайон Целинный, Гребной канал и на проспект Республики.
- Мечеть «Әзірет Сұлтан» — автобусы отправятся от супермаркета «Спутник», железнодорожного вокзала и жилого массива «Коктал-1,2».
- Мечеть «Абу Насыр аль-Фараби» — транспорт будет курсировать от ж/м «Коктал-1,2», ж/д вокзала и Медицинского колледжа.
- Мечеть «Сәдуақас қажы Ғылмани» — маршруты проложены от ж/м «Коктал-1,2» и жилого массива «Киричный».
- Мечеть «Рақымқызы Райса ана» — автобусы будут отправляться от ТЦ «Рахмет».
Қадір түні (Ночь Предопределения) — одна из важнейших ночей месяца Рамадан в исламе. Согласно верованиям, именно в эту ночь началось ниспослание Корана пророку Мухаммеду.