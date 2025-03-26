Путин поддержал размещение девизов на фасадах учебных заведений

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею размещения воспитательных девизов на фасадах учебных заведений, но отметил, что «все хорошо в меру».
Глава государства проводит заседание наблюдательного совета «Движения первых» в национальном центре «Россия». В ходе заседания начальник главного штаба детско-юношеского общественного движения «Юнармия» Владислав Головин предложил размещать воспитательные девизы на фасадах учебных заведений.
«Прошу рассмотреть инициативу — размещать такие важные для страны слова на фасадах образовательных учреждений. Я уверен, что это поспособствует выработке у молодого поколения еще большей ответственности за будущее нашей страны», — сказал он, обращаясь к президенту.
Президент к данной инициативе отнесся положительно. «По поводу воспитательных девизов на фасадах зданий обручреждений — все должно быть в меру, все должно быть к месту. Сама по себе идея, мне кажется, очень хорошая», — сказал российский лидер.