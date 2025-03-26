Путин призвал увеличивать число граждан, которые понимают Россию

«Есть люди, которые не понимают Россию, но это не мешает нам жить, развиваться. Это нас должно настраивать только на то, чтобы количество людей, которые нас понимают и хотят с нами жить в мире, в дружбе, увеличивалось. Но это в том числе и, может быть, прежде всего, успех нас ждет по этому направлению в том случае, если мы будем активно и эффективно работать с молодыми людьми, с детьми, с подростками, которые создают основу будущего страны и дорожат этой страной», — сказал Путин.