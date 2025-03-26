Путин призвал увеличивать число граждан, которые понимают Россию

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Число тех, кто понимает Россию и хочет с ней жить в мире, должно увеличиваться, здесь нужна эффективная работа с молодежью, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».
«Есть люди, которые не понимают Россию, но это не мешает нам жить, развиваться. Это нас должно настраивать только на то, чтобы количество людей, которые нас понимают и хотят с нами жить в мире, в дружбе, увеличивалось. Но это в том числе и, может быть, прежде всего, успех нас ждет по этому направлению в том случае, если мы будем активно и эффективно работать с молодыми людьми, с детьми, с подростками, которые создают основу будущего страны и дорожат этой страной», — сказал Путин.