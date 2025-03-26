Путин оценил поддержку защитников России со стороны детей

«Внимание детей к людям, которые выполняют очень ответственные, важные и опасные для жизни и здоровья задачи в интересах своей Родины, внимание к ним со стороны детей чрезвычайно важно. Почему? Потому что это идет от сердца, ведь дети, молодые люди — они же ничего не делают по шаблону, это идет от сердца, а значит доходит до сердца каждого бойца», — сказал глава государства на заседании набсовета общероссийского движения детей и молодежи.