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Путин оценил поддержку защитников России со стороны детей

Путин: внимание и поддержка защитников России со стороны детей очень важны.

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Внимание и поддержка защитников России со стороны детей очень важны, потому что идут от сердца и доходят до сердца каждого бойца, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Внимание детей к людям, которые выполняют очень ответственные, важные и опасные для жизни и здоровья задачи в интересах своей Родины, внимание к ним со стороны детей чрезвычайно важно. Почему? Потому что это идет от сердца, ведь дети, молодые люди — они же ничего не делают по шаблону, это идет от сердца, а значит доходит до сердца каждого бойца», — сказал глава государства на заседании набсовета общероссийского движения детей и молодежи.