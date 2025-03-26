Путин рассказал о работе с «особенными детьми»

«Вот вы сказали про особенных детей, вы правы, здорово, что у вас все это получается, для нас все дети одинаковые… Надеюсь, что ваш пример будет заразительным, а мы все сделаем для того, вот как ваша дочка пожелала, это, как можно сейчас говорить, тиражировалось и как следует на всю страну», — сказал Путин в ходе заседания.