Путин рассказал о работе с «особенными детьми»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о работе с «особенными детьми», сказал, что «для нас все дети одинаковые», власти будут помогать тиражировать лучшие практики в этой сфере.
Одна из участниц заседания набсовета общественного движения детей и молодежи «Движение первых» рассказала, что занимается общественной деятельностью в центре поддержки детей-инвалидов. По ее словам, на одном совместном мероприятии школьники без особенностей развития спросили: «Где ваши особенные дети?», а она ответила: «Все это время они были среди вас, а вы их даже не заметили».
«Вот вы сказали про особенных детей, вы правы, здорово, что у вас все это получается, для нас все дети одинаковые… Надеюсь, что ваш пример будет заразительным, а мы все сделаем для того, вот как ваша дочка пожелала, это, как можно сейчас говорить, тиражировалось и как следует на всю страну», — сказал Путин в ходе заседания.