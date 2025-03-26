Путин надеется, что патриотические проекты привлекут больше молодежи

«Такое личное участие, погружение в события военных лет помогает сберечь живую ткань исторической памяти о подвиге нашего народа, даёт важнейшие нравственные ориентиры, которые, уверен, ребята сохранят на всю свою жизнь и передадут дальше будущим поколениям россиян. И, конечно, надеюсь, что в год юбилея Победы такие проекты станут ещё масштабнее, ещё шире и привлекут всё больше молодых людей, и детей, и подростков», — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного комитета общественного движения детей и молодежи.