Путин надеется, что патриотические проекты привлекут больше молодежи

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне патриотические проекты станут ещё масштабнее, шире и привлекут больше молодых людей, детей и подростков.
Он отметил, что участники «Движения Первых» ухаживают за воинскими мемориалами и захоронениями, несут почётные караулы в памятные даты, вместе с родителями изучают историю своих предков, кто воевал и самоотверженно работал в тылу.
«Такое личное участие, погружение в события военных лет помогает сберечь живую ткань исторической памяти о подвиге нашего народа, даёт важнейшие нравственные ориентиры, которые, уверен, ребята сохранят на всю свою жизнь и передадут дальше будущим поколениям россиян. И, конечно, надеюсь, что в год юбилея Победы такие проекты станут ещё масштабнее, ещё шире и привлекут всё больше молодых людей, и детей, и подростков», — сказал Путин в ходе заседания наблюдательного комитета общественного движения детей и молодежи.