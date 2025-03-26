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Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Минске

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Как рассказали в Минэнерго, сегодня в 13.33 нарушалась работа линии электропередачи напряжением 110 кВ ТЭЦ-4 «Лыньковская», что привело к перебоям электроснабжения в нескольких районах столицы. Причиной временного нарушения электроснабжения стал обрыв шлейфа.

Для устранения повреждения и выполнения переключений РУП «Минскэнерго» направило девять оперативно-выездных бригад в составе 27 сотрудников и 10 единиц техники. Энергетики в течение часа переподключили большую часть потребителей по резервным связям. В 17.43 электроснабжение всех потребителей было полностью восстановлено.

По поручению министра энергетики будет проведен детальный анализ причин нарушения электроснабжения.