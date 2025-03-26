Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Минске

Для устранения повреждения и выполнения переключений РУП «Минскэнерго» направило девять оперативно-выездных бригад в составе 27 сотрудников и 10 единиц техники. Энергетики в течение часа переподключили большую часть потребителей по резервным связям. В 17.43 электроснабжение всех потребителей было полностью восстановлено.