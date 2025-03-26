Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Минске

Как рассказали в Минэнерго, сегодня в 13.33 нарушалась работа линии электропередачи напряжением 110 кВ ТЭЦ-4 «Лыньковская», что привело к перебоям электроснабжения в нескольких районах столицы. Причиной временного нарушения электроснабжения стал обрыв шлейфа.
Для устранения повреждения и выполнения переключений РУП «Минскэнерго» направило девять оперативно-выездных бригад в составе 27 сотрудников и 10 единиц техники. Энергетики в течение часа переподключили большую часть потребителей по резервным связям. В 17.43 электроснабжение всех потребителей было полностью восстановлено.
По поручению министра энергетики будет проведен детальный анализ причин нарушения электроснабжения.