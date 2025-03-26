Основателя «Русагро» и экс-сенатора Мошковича задержали по делу о мошенничестве

«Интерфакс» пишет, что Мошковича и еще несколько человек задержали по уголовному делу о «хищениях в компаниях, с которыми “Русагро” находился в деловых отношениях». В январе 2022 года Арбитражный суд Саратовской области арестовал активы «Русагро» и основных акционеров компании на 22 млрд рублей — в их числе были активы самого Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова.