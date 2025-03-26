Юрист рассказал о возможном оспаривании наследства Заворотнюк

Как напомнил юрист, наследство умершего родственника делится по закону, если завещание не найдено. В случае с Заворотнюк, совместно нажитое с мужем имущество, в частности, две московские квартиры, автомобили, дом в Новомосковском районе, разделят поровну. Хаминский уточнил, что 50% автоматически отходит супругу Заворотнюк, фигуристу Петру Чернышеву, а остальное войдет в наследственную массу и распределится поровну между ним, матерью актрисы и детьми. Личное имущество артистки также поделится между всеми наследниками первой очереди. Однако юрист отметил, что часть активов уже передана при жизни: особняк оформлен на детей, автомобили — на мать.