Юрист рассказал о возможном оспаривании наследства Заворотнюк

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк могут оспорить наследственные сделки из-за возможной недееспособности артистки из-за болезни, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как напомнил юрист, наследство умершего родственника делится по закону, если завещание не найдено. В случае с Заворотнюк, совместно нажитое с мужем имущество, в частности, две московские квартиры, автомобили, дом в Новомосковском районе, разделят поровну. Хаминский уточнил, что 50% автоматически отходит супругу Заворотнюк, фигуристу Петру Чернышеву, а остальное войдет в наследственную массу и распределится поровну между ним, матерью актрисы и детьми. Личное имущество артистки также поделится между всеми наследниками первой очереди. Однако юрист отметил, что часть активов уже передана при жизни: особняк оформлен на детей, автомобили — на мать.
«Эти объекты не войдут в наследственную массу, но родственники могут оспорить сделки, ссылаясь на возможную недееспособность Заворотнюк из-за болезни», — объяснил Хаминский.
Юрист напомнил, что актриса с 2019 года боролась с раком мозга, что могло повлиять на её способность осознавать юридические последствия действий.
«Для оспаривания потребуется посмертная экспертиза, что затянет процесс на годы», — добавил Хаминский.
Юрист обратил внимание, что адвокаты упоминают долги как возможную проблему в вопросе наследства. Если Заворотнюк брала кредиты, обязательства перейдут наследникам, подчеркнул Хаминский.
«Часть задолженностей связана с ипотекой на элитный дом в Крекшино, который актриса переписала на мать и младшую дочь в 2021 году. Ранее семья судилась с банком из-за валютного кредита, но погасила долг лишь в 2018-м. Кроме того, Чернышев подал иск к застройщику, вероятно, из-за проблем с квартирой в новостройке. Это указывает на возможные финансовые сложности, которые усложнят раздел наследства», — предположил юрист.
Он указал, что еще при жизни Заворотнюк передала детям квартиры в центре Москвы, а мать получила автомобили и участок в Подмосковье. По словам юриста, такие шаги тем не менее не гарантируют отсутствия конфликтов.
«Если суд признает сделки недействительными, имущество вернется в наследственную массу. Пока родственники публично заявляют о договорённостях, но юридические баталии могут начаться в любой момент. Основной вопрос — способность Заворотнюк распоряжаться имуществом в последние годы. Ответ даст только экспертиза, а её результаты станут ключом к многомиллиардному наследству», — считает Хаминский.