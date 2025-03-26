Путин дал совет участникам «Движения первых»

«Кто-то хочет стать умным, заняться наукой, хочет больше времени в своей жизни уделить образованию, приобретению знаний. Кто-то хочет стать сильным, добиться успехов в спорте. Кто-то хочет заниматься — уже с молодых лет, с вашего возраста — бизнесом, стать богатым. А зачем? Не для того ведь, чтобы “над златом чахнуть”. Над златом в прямом и переносном смысле этого слова. Ведь не для того человек что-то приобретает, чтобы на этом зачахнуть», — подчеркнул Путин.