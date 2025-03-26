Путин дал совет участникам «Движения первых»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал молодым активистам «Движения первых» делиться своими приобретениями и помогать другим, а не «над златом чахнуть».
Президент в среду выступил на съезде общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Он отметил важность выбора жизненного пути и того дела, которому каждый готов посвятить жизнь.
«Кто-то хочет стать умным, заняться наукой, хочет больше времени в своей жизни уделить образованию, приобретению знаний. Кто-то хочет стать сильным, добиться успехов в спорте. Кто-то хочет заниматься — уже с молодых лет, с вашего возраста — бизнесом, стать богатым. А зачем? Не для того ведь, чтобы “над златом чахнуть”. Над златом в прямом и переносном смысле этого слова. Ведь не для того человек что-то приобретает, чтобы на этом зачахнуть», — подчеркнул Путин.
«Вы знаете, в чем секрет? В том, чтобы делиться тем, что у тебя есть, с другими, помогать другим, поддерживать других. В этом человек находит себя лучше всего, от этого человек получает наибольшее удовлетворение», — обратился президент к участникам движения.
Он отметил, что человек лучше всего находит себя в помощи своим близким, семье и друзьям, маленькому посёлку, деревне, большому городу, в которых живет, или всей своей огромной стране.
«Вот в этом человек проявляет себя наилучшим способом. И от этого человек получает наибольшее, наивысшее удовлетворение и чувствует себя человеком и гражданином своей страны. Поэтому ваш лозунг — “Каждый Первый поможет” — это первый шаг на этом пути. Это хорошая находка», — добавил Путин, пожелав активистам движения успехов.