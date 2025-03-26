Разработан алгоритм, который поможет сделать общение в соцсетях более конструктивным

Российские математики заинтересовались, как именно параметры работы этих алгоритмов, в том числе их тенденция опираться на уже известные интересы и связи между пользователями при подборе рекомендаций, влияют на структуру соцсетей. Для этого ученые проследили за тем, как разные типы алгоритмов влияют на уровень так называемой ассортативности социальных сетей — математический параметр, отражающий то, насколько часто узлы сети образуют связи с теми их соседями, которые каким-либо образом похожи на них.