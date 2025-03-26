Путин объяснил отсутствие у детей интереса к Великой Отечественной войне

В среду глава государства провёл заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». В ходе беседы одна из выступающих рассказала президенту, что если семь лет назад на уроках во время показа видеороликов о событиях в блокадном Ленинграде, например, дети отвлекались и не демонстрировали интереса к отечественной истории, то в наши дни при просмотре таких фильмов «в глазах детей видны искренние слезы».