Путин объяснил отсутствие у детей интереса к Великой Отечественной войне

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в отсутствии интереса школьников к теме Великой Отечественной войны виноваты не дети, а взрослые, однако ситуация меняется.
В среду глава государства провёл заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». В ходе беседы одна из выступающих рассказала президенту, что если семь лет назад на уроках во время показа видеороликов о событиях в блокадном Ленинграде, например, дети отвлекались и не демонстрировали интереса к отечественной истории, то в наши дни при просмотре таких фильмов «в глазах детей видны искренние слезы».
«Дети не виноваты. Это мы с вами виноваты. Мы вовремя не уделяли должного внимания этому, не подавали этот материал должным образом. Дети тут не при чем, это всё от взрослых зависит», — отреагировал Путин.
Президент напомнил, что в некоторых школьных учебниках было «всё что угодно» про Вторую мировую войну, но не было «ничего хорошего и конкретного» ни о Сталинградской, ни о Курской битвах, например.
«Мы меняем эту ситуацию и правильно», — заключил глава государства.