Экстрасенсы под расследованием: существуют ли паранормальные способности на самом деле

Другой пример «паранормального» — то, как некоторые люди улавливают эмоции окружающих. Некоторые настолько хорошо читают других, что кажется, будто они обладают телепатическими способностями. Однако и тут есть научное объяснение. На самом деле все люди немного «телепаты»: без этого улавливать настроение и намерения других членов коллектива было бы невозможно. Мы действительно подсознательно можем понять, когда собеседник зол или расстроен. Или уловить его радостное настроение. За это отвечают так называемые зеркальные нейроны, они активируются при взгляде на лицо другого человека и помогают выстраивать лучшую коммуникацию. Так, французским ученым удалось доказать, что при взгляде на фото людей, испытывающих «веселую» или «грустную» эмоцию, у нас начинают работать те же области мозга. Именно поэтому людям так нравится смотреть фильмы и спортивные передачи, ходить в театры — эмпатия позволяет нам «включиться» и ощутить происходящее на себе. Что это, если не телепатия?