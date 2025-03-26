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Путин поддержал идею создания кружка по танкомодельному спорту в школах

Путин поддержал идею школьника из Коми создать кружок по танкомодельному спорту.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника из Республики Коми Никиты Камынина о создании школьного кружка по танкомодельному спорту.

Глава государства проводит заседание наблюдательного совета «Движения первых» в национальном центре «Россия». В ходе заседания к президенту обратился школьник из Республики Коми, командир отряда «Хранители истории» Никита Камынин и сообщил, что хочет выиграть грант, чтобы в своей школе создать кружок по танкомодельному спорту.

«Что касается создания кружка в школе через победу на конкурсе — это хорошая идея. Но, давай договоримся, мы поможем тебе. Не с грантом, а просто с кружком. Я знаю, как это сделать. Тем более, что министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов у нас на связи, слышит, он точно подключится и поможет. Если он почему-то этого не сделает, то я обещаю, что это сделаю я сам, но я думаю, что Сергей Сергеевич справится, для него это несложная задача», — сказал глава государства.

Председатель «Движения Первых» Артур Орлов подключился к диалогу и заявил, что «тоже танкист и готов помочь» в создании кружка.