Путин поддержал идею создания кружка по танкомодельному спорту в школах

«Что касается создания кружка в школе через победу на конкурсе — это хорошая идея. Но, давай договоримся, мы поможем тебе. Не с грантом, а просто с кружком. Я знаю, как это сделать. Тем более, что министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов у нас на связи, слышит, он точно подключится и поможет. Если он почему-то этого не сделает, то я обещаю, что это сделаю я сам, но я думаю, что Сергей Сергеевич справится, для него это несложная задача», — сказал глава государства.