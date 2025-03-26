В Октябрьском районе Ростова до 1 мая установят новую остановку

В Октябрьском районе Ростова установят новую остановку. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава Ростова Александр Скрябин.
— Во время выезда в Октябрьский район города жители обратили внимание и на неудовлетворительное состояние остановочного комплекса, — сообщил Александр Скрябин.
По словам главы донской столицы, он дал поручение заняться этим вопросом. Так, администрация Октябрьского района до 1 мая текущего года установит новый остановочный комплекс. Он будет располагаться на улице Таганрогской, 229.