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В Октябрьском районе Ростова до 1 мая установят новую остановку

В Ростове-на-Дону, на улице Таганрогской, 229, до 1 мая установят новую остановку.
Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Ростова установят новую остановку. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава Ростова Александр Скрябин.

— Во время выезда в Октябрьский район города жители обратили внимание и на неудовлетворительное состояние остановочного комплекса, — сообщил Александр Скрябин.

По словам главы донской столицы, он дал поручение заняться этим вопросом. Так, администрация Октябрьского района до 1 мая текущего года установит новый остановочный комплекс. Он будет располагаться на улице Таганрогской, 229.