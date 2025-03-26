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Путина назвали другом, на которого можно положиться

Путина на съезде «Движения первых» назвали другом, на которого можно положиться.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президента России Владимира Путина на съезде «Движения первых» назвали другом, на которого можно положиться.

Глава государства в среду выступил на церемонии открытия IV Всероссийского съезда «Движения первых».

«Какое же счастье, что у каждого из нас есть такой человек, друг, на которого можно положиться. Прямо сейчас он появится на этой сцене. Встречайте — президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — объявила ведущая президента перед его выходом на сцену, после чего зал разразился овациями.

Церемонию вела ведущая программы«Доброе утро» Анастасия Бородина.

Съезд общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» открылся в среду в национальном центре «Россия» в Москве. Он продлится до 28 марта.