Путина назвали другом, на которого можно положиться

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президента России Владимира Путина на съезде «Движения первых» назвали другом, на которого можно положиться.
Глава государства в среду выступил на церемонии открытия IV Всероссийского съезда «Движения первых».
«Какое же счастье, что у каждого из нас есть такой человек, друг, на которого можно положиться. Прямо сейчас он появится на этой сцене. Встречайте — президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — объявила ведущая президента перед его выходом на сцену, после чего зал разразился овациями.
Церемонию вела ведущая программы«Доброе утро» Анастасия Бородина.
Съезд общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» открылся в среду в национальном центре «Россия» в Москве. Он продлится до 28 марта.