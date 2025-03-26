Путина назвали другом, на которого можно положиться

«Какое же счастье, что у каждого из нас есть такой человек, друг, на которого можно положиться. Прямо сейчас он появится на этой сцене. Встречайте — президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — объявила ведущая президента перед его выходом на сцену, после чего зал разразился овациями.