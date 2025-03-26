Ростовские студенты протестировали новое приложение по контролю здоровья

— Через приложение студенты могут записаться на прием к врачу в упрощенном порядке, а в будущем за пользование «Зачеткой здоровья» будут начисляться бонусы. Их можно будет конвертировать в реальные скидки у партнеров проекта — фитнес-клубов, магазинов спорттоваров и продуктов питания для ЗОЖ. Результаты тестирования представят на площадке федерального партийного проекта «Здоровое будущее», чтобы идея ростовчан помогла сберечь здоровье студентов по всей стране.