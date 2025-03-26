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Ростовские студенты протестировали новое приложение по контролю здоровья

В Ростове ввели «Зачетку здоровья», которая поможет студентам всей России.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове студенты тестируют приложение «Зачетка здоровья», которое должно сделать медицинские услуги доступнее для молодежи и упростить их взаимодействие с медорганизациями. Авторами проекта стали главврач многопрофильной клиники и член регионального политического совета «Единой России» Алексей Ткачев, главврач НИИАиП Андрей Божко и депутат-единоросс Ростовской-на-Дону городской Думы Вячеслав Лобырев.

— 80 процентов выпускников вузов имеют хронические заболевания. К этому приводит ослабление иммунитета из-за стресса от непривычной обстановки на первом курсе, высокой учебной нагрузки, экзаменов. В этот непростой период студенты зачастую не получают полноценного лечения, не проходят на должном уровне диспансеризацию и профосмотры, не приучаясь к культуре контроля состояния здоровья, — поясняют авторы инициативы.

Вместе с коллективом РГЭУ (РИНХ) было разработано мобильное приложение. Его работу протестировала молодежь, записавшись на прием в ростовскую Студенческую поликлинику.

— Через приложение студенты могут записаться на прием к врачу в упрощенном порядке, а в будущем за пользование «Зачеткой здоровья» будут начисляться бонусы. Их можно будет конвертировать в реальные скидки у партнеров проекта — фитнес-клубов, магазинов спорттоваров и продуктов питания для ЗОЖ. Результаты тестирования представят на площадке федерального партийного проекта «Здоровое будущее», чтобы идея ростовчан помогла сберечь здоровье студентов по всей стране.