Путин вспомнил, как ему однажды подарили юрту

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения в среду выставки «Путешествие по России» в национальном центре «Россия» вспомнил, как ему однажды подарили юрту.
Волонтер из ЯНАО рассказала главе государства о достижениях региона и поинтересовалась у Путина, дарили ли ему когда-нибудь снегоход или чум.
«Юрту дарили», — ответил Путин.
В свою очередь, собеседница рассказала, что три года подряд проводит праздник День оленевода, и вспомнила, что семья из ее родного Ямала дарила в прошлом году президенту белоснежного оленя, который символизирует чистоту.
В апреле 2024 года Путин поздравил многодетную семью оленеводов Пяк с золотой свадьбой, а супруги, в свою очередь, подарили главе государства важенку.
В 2023 году СМИ сообщали, что президент получил в подарок коня и юрту от президента Киргизии Садыра Жапарова.