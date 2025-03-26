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Путин вспомнил, как ему однажды подарили юрту

Путин рассказал, как ему однажды подарили юрту.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения в среду выставки «Путешествие по России» в национальном центре «Россия» вспомнил, как ему однажды подарили юрту.

Волонтер из ЯНАО рассказала главе государства о достижениях региона и поинтересовалась у Путина, дарили ли ему когда-нибудь снегоход или чум.

«Юрту дарили», — ответил Путин.

В свою очередь, собеседница рассказала, что три года подряд проводит праздник День оленевода, и вспомнила, что семья из ее родного Ямала дарила в прошлом году президенту белоснежного оленя, который символизирует чистоту.

В апреле 2024 года Путин поздравил многодетную семью оленеводов Пяк с золотой свадьбой, а супруги, в свою очередь, подарили главе государства важенку.

В 2023 году СМИ сообщали, что президент получил в подарок коня и юрту от президента Киргизии Садыра Жапарова.