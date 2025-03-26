Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград

«Впереди у нас 80 лет Победы. Я ещё раз призываю всех. Есть ещё морально-политическая атмосфера. Если снова полезут забивать Мавзолей, если снова не вернут Сталинграду подлинное имя, надо прилетать вам, поедем все вместо — аэропорт Сталинград, город Сталинград, побеждали, воевали за Сталинград и награды получали, люди все поймут. Нам надо встречать этот юбилей достойно», — сказал он на заседании ГД, на котором проходил отчёт правительства за 2024 год.