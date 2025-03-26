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Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград в год 80-летия Победы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь предложил переименовать Волгоград в Сталинград в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Впереди у нас 80 лет Победы. Я ещё раз призываю всех. Есть ещё морально-политическая атмосфера. Если снова полезут забивать Мавзолей, если снова не вернут Сталинграду подлинное имя, надо прилетать вам, поедем все вместо — аэропорт Сталинград, город Сталинград, побеждали, воевали за Сталинград и награды получали, люди все поймут. Нам надо встречать этот юбилей достойно», — сказал он на заседании ГД, на котором проходил отчёт правительства за 2024 год.