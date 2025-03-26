Путин отметил общенациональный размах движения «Движение первых»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российское движения детей и молодежи «Движение первых», созданное в 2022 году, приобрело уже общенациональный размах, сейчас в его рядах более 11 миллионов участников, заявил президент России Владимир Путин.
Съезд общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» открылся в среду в национальном центре «Россия» в Москве. Он продлится до 28 марта.
«Хочу напомнить, что “Движение первых” зародилось совсем недавно по вашей инициативе, по инициативе ваших сверстников, всего в 2022 году. Но с этих пор набрало поистине большой, грандиозный, общенациональный размах. Более 11 миллионов человек участвует в этом движении. Я вас с этим поздравляю», — сказал Путин, выступая на церемонии открытия съезда.
Одна из главных задач движения заключается в том, чтобы помочь молодым людям найти своё место в жизни, отметил он. А если человек в начале пути находит это наиболее оптимальное для себя движение к цели, это залог успеха, подчеркнул президент.
«А успеха хочет практически каждый человек, даже если он думает, что ему, в общем-то, ничего не нужно, и так хорошо. Нет, в душе каждый стремится к успеху. Чтобы его иметь, достичь этого успеха, нужно найти свой путь в жизни, найти то дело, которому ты готов свою жизнь посвятить. Вот в том числе и для этого создано “Движение первых”, — добавил Путин.