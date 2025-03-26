Путин отметил общенациональный размах движения «Движение первых»

«А успеха хочет практически каждый человек, даже если он думает, что ему, в общем-то, ничего не нужно, и так хорошо. Нет, в душе каждый стремится к успеху. Чтобы его иметь, достичь этого успеха, нужно найти свой путь в жизни, найти то дело, которому ты готов свою жизнь посвятить. Вот в том числе и для этого создано “Движение первых”, — добавил Путин.