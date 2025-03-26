Белоруска Соболенко стала в один ряд с Хингис, Граф и Сереной Уильямс

Но главное в теннисе — не полуфиналы, а победы в финалах. Арина Соболенко в этом сезоне не смогла выиграть Australian Open и турнир в Индиан-Уэллсе, но может победить в Майами. В полуфинале она сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.