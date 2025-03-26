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Белоруска Соболенко стала в один ряд с Хингис, Граф и Сереной Уильямс

Первая ракетка мира Соболенко стала в один ряд с Хингис, Граф и Сереной Уильямс.

Источник: Комсомольская правда

Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко стала четвертой теннисисткой в истории, которой в один сезон удалось дойти до полуфинала Australian Open, Индиан-Уэллс и Майами в ранге первой ракетки мира, подсчитали статистики OptaAce.

Таким образом, Соболенко стала в один ряд с великими теннисистками. Ранее такого добивались Штеффи Граф (1994), Мартина Хингис (1998, 2000, 2001) и Серена Уильямс (2015).

Но главное в теннисе — не полуфиналы, а победы в финалах. Арина Соболенко в этом сезоне не смогла выиграть Australian Open и турнир в Индиан-Уэллсе, но может победить в Майами. В полуфинале она сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

Ранее мы рассказали, что произошло после победы Арины Соболенко над Чжэн Циньвэнь из Китая в полуфинале турнира в Майами: «Наша бразильская дива».