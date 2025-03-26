Петр Тришечкин вновь избран главой Морозовского района

Петр Тришечкин переизбран на должность главы Морозовского района Ростовской области. Решение было принято на заседании районного собрания депутатов. Об этом сообщили на официальной странице администрации муниципалитета.
Согласно опубликованной информации, конкурсный отбор проходил в несколько этапов. В январе объявлен конкурс на должность. Всего документы подали три кандидата. По итогам собеседования выбрали двух финалистов.
Депутаты заслушали программы обоих претендентов и единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы Петра Тришечкина.