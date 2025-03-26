Путин успокоил юного экскурсовода национального центра «Россия»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин успокоил самого юного экскурсовода наццентра «Россия», который разволновался на встрече с президентом.
Путин в среду приехал в национальный центр «Россия». Во время посещения центра президенту показали выставку «Путешествие по России». На одном из стендов Путина встретил 12-летний Илья из Саратова — самый юный экскурсовод центра.
«Владимир Владимирович, а вы любите рыбалку?» — поинтересовался Илья.
«Люблю», — признался Путин.
Мальчик рассказал, что тоже очень интересуется рыбалкой, и поделился, что в прошлом году поймал большого карася.
«В этом году хочу поймать вот такую (показывая рукой) щуку. А потом обязательно сделать из нее уху по семейному рецепту. А вам его не скажу, вы лучше приезжайте к нам в Саратов и попробуйте эту уху», — пригласил Илья.
Затем Илья начал рассказывать про строительство скоростного трамвая и переволновался. Заметив это, президент приобнял мальчика.
«Не спеши, не спеши», — подбодрил глава государства волонтера и дал ему продолжить экскурсию.
Напоследок Путин поблагодарил Илью и тепло попрощался.