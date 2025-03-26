Диетолог опровергла миф о сжигании калорий в горячей ванне

Известный российский диетолог Марият Мухина опровергла распространенный миф о том, что горячая ванна помогает сжигать калории. Об этом специалист рассказала в интервью Инфо24. Эксперт назвала такие заявления ненаучными.
Ранее в СМИ появились публикации, где утверждалось, что, 60 минут в ванне температурой 40 градусов равны 150 калорий. Это можно сравнить с получасовой прогулкой или пробежкой. Также в материалах говорилось, что 15 минут горячего душа — это 320 калорий.
По словам эксперта, эти расчеты неверны. Так, получасовая прогулка сжигает до 300 калорий, а 15-минутная пробежка — до 700 калорий, а 2000 шагов при большом весе — это 500 калорий.
— Простое лежание в ванне несравнимо с реальной физической активностью, — подчеркнула специалист.