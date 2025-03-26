Диетолог опровергла миф о сжигании калорий в горячей ванне

Ранее в СМИ появились публикации, где утверждалось, что, 60 минут в ванне температурой 40 градусов равны 150 калорий. Это можно сравнить с получасовой прогулкой или пробежкой. Также в материалах говорилось, что 15 минут горячего душа — это 320 калорий.