В горах Камчатки обнаружили древнюю популяцию гольца в ледниковом озере

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские ученые исследовали труднодоступное озеро Авотя в Камчатских горах и обнаружили уникальную популяцию карликовых гольцов-мальмы. Эти рыбы обладают особыми характеристиками, изучение которых поможет понять, как животные приспосабливаются к жизни в суровых условиях, сообщили ТАСС в пресс-службе Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга.
«В высокогорном озере Авотя Быстринского природного парка найдена необычная популяция карликового гольца-мальмы с редкой пятнистостью тела, напоминающей микижу. Эти рыбы живут в полной изоляции уже более 10 тыс. лет, достигают лишь 10-й части размера своих сородичей и выработали особую стратегию выживания — много лет накапливают запасы жира, которые потом расходуют на половое созревание. Изучение этих необычных рыб поможет понять, как животные приспосабливаются к жизни в суровых условиях», — говорится в сообщении.
Озеро Авотя — горный водоем, спрятанный в ледниковой долине на западном крае Уксичанского вулканического района. Озеро площадью 1 кв. км имеет глубину до 25 м и лежит на высоте почти 900 м над уровнем моря. До весны 2025 года никто из ученых не проводил здесь исследований из-за труднодоступности места.
Исследовательскую группу возглавили заведующая лабораторией антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга Дарья Паничева и сотрудник ИПЭЭ РАН Евгений Есин. «Чтобы изучить изолированных в озере рыб, исследователям пришлось работать в сложных условиях при ночных температурах минус 40 градусов. В марте 2025 года они пробурили лед толщиной 1,2 м и установили на дно специальные ловушки. На обычную рыболовную снасть гольцы почти не клевали — они предпочитают искать пищу на дне», — рассказали в пресс-службе.
Исследование показало, что местные гольцы совсем не похожи на своих родственников из других водоемов Камчатки. Хотя эти рыбы доживают до 12 лет, они вырастают лишь до 20 см в длину при массе 80−100 г. Максимальный вес пойманной рыбы составил всего 110 г. Еще одна особенность этих рыб — необычная окраска. У них на боках, жаберных крышках и плавниках есть мелкие черные пятнышки, которых нет ни у одного другого представителя рода Salvelinus. Гольцы из озера Авотя питаются в основном донными организмами — бентосом. Именно поэтому они почти не реагируют на приманки, плавающие в толще воды, что создало дополнительные трудности при их отлове.
Работа на озере Авотя продолжится в рамках проекта изучения биоразнообразия Быстринского природного парка. Летом 2025 года ученые планируют провести полное обследование водоема, чтобы оценить кормовую базу гольцов и выявить других обитателей этого изолированного мира.