В горах Камчатки обнаружили древнюю популяцию гольца в ледниковом озере

Исследование показало, что местные гольцы совсем не похожи на своих родственников из других водоемов Камчатки. Хотя эти рыбы доживают до 12 лет, они вырастают лишь до 20 см в длину при массе 80−100 г. Максимальный вес пойманной рыбы составил всего 110 г. Еще одна особенность этих рыб — необычная окраска. У них на боках, жаберных крышках и плавниках есть мелкие черные пятнышки, которых нет ни у одного другого представителя рода Salvelinus. Гольцы из озера Авотя питаются в основном донными организмами — бентосом. Именно поэтому они почти не реагируют на приманки, плавающие в толще воды, что создало дополнительные трудности при их отлове.