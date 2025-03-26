Нитизинон делает кровь человека ядовитой для малярийных комаров

По словам Хейнса и его коллег, дополнительным плюсом нитизинона является то, что он выводится из организма значительно медленнее, чем ивермектин. Благодаря этому даже однократный прием этого препарата делает кровь человека токсичной для комаров на протяжении очень долгого времени, в результате чего он будет сдерживать распространение малярии эффективнее, чем ивермектин и инсектициды. Это делает нитизинон особенно интересным для дальнейшего изучения, подытожили ученые.