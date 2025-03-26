Отсутствие целей и ответственности ведет к краху общества, считает психолог

В современном обществе формируется поколение без четких целей и стремлений, что усугубляет демографический кризис. Такое мнение в беседе с Инфо24 высказала психолог Александра Миллер. Она прокомментировала заявление главы движения «Сорок Сороков» Андрея Кормухина о том, что мужчины утратили свою природную роль, и это раздражает женщин.