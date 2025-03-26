В современном обществе формируется поколение без четких целей и стремлений, что усугубляет демографический кризис. Такое мнение в беседе с Инфо24 высказала психолог Александра Миллер. Она прокомментировала заявление главы движения «Сорок Сороков» Андрея Кормухина о том, что мужчины утратили свою природную роль, и это раздражает женщин.
— Женщина, сохранившая свои традиционные обязанности, видит эту трансформацию и закономерно испытывает раздражение из-за пассивности партнера. Это создает дисбаланс, когда ожидания сталкиваются с реальностью, — согласилась Миллер.
По ее словам, важно вернуть активную и ответственную модель мужского поведения, иначе общество рискует потерять не только демографическую стабильность, но и культурную идентичность. Каждый человек должен осознавать свою ценность и вносить вклад в общее благо, иначе кризис неизбежен.