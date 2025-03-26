За убийство 20-летнего юноши в Пятигорске задержали 14-летнего подростка

«В тот день в 17:15 мне позвонил Егор, он попросил забрать его от галереи. Я спросил, что случилось. Он сказал, что подвернул ногу. Я выехал на машине, Егор мне перезвонил и сказал, что доберется сам. Я ему сказал, что уже выехал, и предложил забрать. Нет, он мне говорит, я сам доберусь. Я его три раза упрашивал, говорю, что так не делается, Егор, я работал, переоделся, давай все-таки заберу. Он отказался и положил трубку», — вспоминает мужчина.