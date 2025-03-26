В РАН восстановили более 40 портретов павших воинов Великой Отечественной

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские антропологи восстановили более 40 портретов погибших солдат Великой Отечественной войны и идентифицировали шестерых из них в ходе работы проекта Института этнологии и антропологии (ИЭА РАН). Об этом на научной сессии в президиуме Российской академии наук рассказала главный научный сотрудник ИЭА Елизавета Веселовская.
«С 2016 года было восстановлено более 40 портретов павших воинов. Это и Ржев, это Волховский фронт и под Курской дугой погибшие, и Калужская область. В отношении же опознания, таких, конечно, случаев намного меньше. Для этого нужны два вида работы в архивах и поиски именно таких случаев, когда захоронено несколько человек, и нужно выбрать кого-то из них. В этом случае возможна даже идентификация на основе выполненной в лаборатории реконструкции», — отметила Веселовская.
Проект осуществляется на базе лаборатории антропологической реконструкции им. М. М. Герасимова, ученые используют метод известного антрополога Михаила Герасимова с учетом достижений последних лет. «На самом деле, эта линия постоянного совершенствования метода и поиска новых соответствий между черепом и покрывающими его мягкими тканями была заложена еще Михаилом Михайловичем Герасимовым и продолжается в работах сотрудников лаборатории», — подчеркнула Веселовская.
Проект, как сообщила она, был открыт в 2016 году, когда к антропологам обратились поисковики из отряда «Последний бой» и привезли останки первого солдата, чей портрет был восстановлен. Веселовская рассказала и о немногочисленных случаях успешной идентификации, отметив кропотливую работу коллеги Алексея Панкратова в архивах.
«Были найдены документы о том, что на территории Новгородской области должны были эвакуировать наших разведчиков, попавших в окружение. За ними был послан самолет. Был известен состав этих офицеров, и в этот самолет угодила мина. Нам привезли на реконструкцию останки нескольких человек, где были целыми черепа, и когда мы реконструкцию выполнили, мы отправили Панкратову свои результаты. И он увидел, как похожи реконструкции на одного из военных — это капитан Андрей Дмитриевич Долин. Выявлено было практически полное совпадение», — рассказала исследовательница.