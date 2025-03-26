В РАН восстановили более 40 портретов павших воинов Великой Отечественной

«Были найдены документы о том, что на территории Новгородской области должны были эвакуировать наших разведчиков, попавших в окружение. За ними был послан самолет. Был известен состав этих офицеров, и в этот самолет угодила мина. Нам привезли на реконструкцию останки нескольких человек, где были целыми черепа, и когда мы реконструкцию выполнили, мы отправили Панкратову свои результаты. И он увидел, как похожи реконструкции на одного из военных — это капитан Андрей Дмитриевич Долин. Выявлено было практически полное совпадение», — рассказала исследовательница.