Минцифры готовит поправки к закону о доступе провайдеров в жилые дома

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Минцифры РФ готовит поправки к закону о недискриминационном доступе провайдеров в жилые дома, в том числе рассматривает возможность введения ответственности за несоблюдение закона для управляющих компаний многоквартирных домов, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
«Сейчас вопрос настройки (закона — ред.). Сейчас мы собираемся (внести — ред.) поправки, где у нас нормы закона в полной мере не работали, будем, возможно, даже вводить ответственность подрядчикам», — сказал Шадаев в ответ на вопрос о законе.
Он отметил, что подрядчик не всегда создает необходимые условия для его выполнения. «Будем подробно смотреть, с какими проблемами сталкиваются операторы, типизировать, в том числе обсуждать возможность введения ответственности, которая создает дополнительные барьеры для неисполнения закона», — добавил глава Минцифры.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД), который устанавливает единые требования к размещению сетей связи в МКД. Закон предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах, за исключением платы за электричество, и размещение сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников.
В пятницу россияне начали жаловаться на работу провайдера Lovit. Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, пик наблюдался утром в субботу, около 10.30 мск — более 1,5 тысячи жалоб. Позже провайдер сообщил, что причиной сбоя стала массированная DDoS-атака, Роскомнадзор подтвердил эту информацию. Вице-спикер ГД Владислав Даванков сообщал, что обратится в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку по факту исполнения закона против монополии интернет-провайдеров из-за ситуации с провайдером домашнего интернета Lovit.