Суд присяжных в Сочи вынес вердикт забившему ремнем дочь своей знакомой

Трагедия произошла 27 мая 2023 года. Мужчина, недовольный поведением ребенка, избил девочку кожаным ремнем, нанося удары по лицу, голове и жизненно важным органам. По данным уголовного дела, он нанес не менее 15−17 ударов. Девочка теряла сознание от боли, но скорую помощь вызвали только 2 июня, ее состояние стало критическим. По дороге в больницу ребенок скончался.