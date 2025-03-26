Суд присяжных в Сочи вынес вердикт забившему ремнем дочь своей знакомой

Суд присяжных в Сочи вынес вердикт по делу 25-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве семилетней девочки — дочери его сожительницы. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.
Трагедия произошла 27 мая 2023 года. Мужчина, недовольный поведением ребенка, избил девочку кожаным ремнем, нанося удары по лицу, голове и жизненно важным органам. По данным уголовного дела, он нанес не менее 15−17 ударов. Девочка теряла сознание от боли, но скорую помощь вызвали только 2 июня, ее состояние стало критическим. По дороге в больницу ребенок скончался.
Присяжные единогласно признали мужчину виновным по статьям об убийстве по неосторожности и истязании малолетнего. Они отказали ему в снисхождении, сочтя преступление особо жестоким.
— На основании вердикта присяжных суд вынесет приговор и назначит наказание, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.