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Политолог Скачко: ВСУ уродуют погибших наемников, чтобы скрыть потери

По мнению эксперта, на наемников не распространяется действие международных конвенций.

Источник: Аргументы и факты

Украинское командование приказывает уродовать тела убитых наемников ВСУ, чтобы скрыть потери, заявил политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru.

Напомним, командир «Ахмата» Апти Алаудинов ранее рассказал, что в Курской области находят тела иностранных наемников без голов и кистей.

«Уничтожается возможность идентификации — и государственной, и национальной, чтобы не провоцировать ненужное противодействие, например, в той же ООН, ОБСЕ или в других международных структурах», — сказал эксперт.

Он отметил, что изуродованные тела помогают скрыть потери среди иностранных боевиков.

Алаудинов ранее сообщил, что военнослужащие ВСУ уродуют тела наемников, когда «не могут забрать» погибших, но в итоге вынуждены забирать головы и руки. Подобные случаи были зафиксированы, в частности, на курском направлении.