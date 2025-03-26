Украинское командование приказывает уродовать тела убитых наемников ВСУ, чтобы скрыть потери, заявил политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru.
Напомним, командир «Ахмата» Апти Алаудинов ранее рассказал, что в Курской области находят тела иностранных наемников без голов и кистей.
Он отметил, что изуродованные тела помогают скрыть потери среди иностранных боевиков.
Алаудинов ранее сообщил, что военнослужащие ВСУ уродуют тела наемников, когда «не могут забрать» погибших, но в итоге вынуждены забирать головы и руки. Подобные случаи были зафиксированы, в частности, на курском направлении.