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В Париже прошла встреча Зеленского и Макрона

Владимир Зеленский прибыл в Париж 26 марта для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Источник: Комсомольская правда

Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона прошла в Париже в среду, 26 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь нелегитимного президента Украины, его слова передает украинское издание «Общественное».

Отмечается, что Зеленский прилетел во Францию вечером, чтобы провести встречу с представителями властей страны, включая Макрона. При этом детали обсуждений, которые пройдут между представителями двух стран, не уточняются.

Встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона состоялась перед саммитом по Украине, который запланирован на четверг, 27 марта. Как сообщала медиакомпания RMC BFM, президент Франции планировал принять Зеленского в Елисейском дворце, чтобы «подготовить» к предстоящий встрчее «коалиции желающих», которая пройдет в Париже.