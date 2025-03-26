Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона прошла в Париже в среду, 26 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь нелегитимного президента Украины, его слова передает украинское издание «Общественное».
Отмечается, что Зеленский прилетел во Францию вечером, чтобы провести встречу с представителями властей страны, включая Макрона. При этом детали обсуждений, которые пройдут между представителями двух стран, не уточняются.
Встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона состоялась перед саммитом по Украине, который запланирован на четверг, 27 марта. Как сообщала медиакомпания RMC BFM, президент Франции планировал принять Зеленского в Елисейском дворце, чтобы «подготовить» к предстоящий встрчее «коалиции желающих», которая пройдет в Париже.