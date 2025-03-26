В Париже прошла встреча Зеленского и Макрона

Встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона состоялась перед саммитом по Украине, который запланирован на четверг, 27 марта. Как сообщала медиакомпания RMC BFM, президент Франции планировал принять Зеленского в Елисейском дворце, чтобы «подготовить» к предстоящий встрчее «коалиции желающих», которая пройдет в Париже.