Глава Зерноградского района ушел в отставку

Глава администрации Зерноградского района Ростовской области Василий Панасенко ушел в отставку. Чиновник сложил полномочия в связи с окончанием второго срока на этой должности. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.
— Я завершаю свою работу на посту главы администрации Зерноградского района, — написал Василий Панасенко.
Он возглавлял район с 2015 года. В конце марта, после истечения предыдущего срока, депутаты местного собрания проголосовали за его повторное назначение. Однако теперь Панасенко принял решение уйти.
До руководства районом он занимал должность заместителя главы администрации по сельскому хозяйству.