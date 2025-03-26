В Судже мать и дочь воссоединились спустя восемь месяцев разлуки

В городе Суджа Курской области состоялась трогательная встреча матери и дочери после восьми месяцев разлуки, вызванной оккупацией территории Вооружёнными силами Украины (ВСУ).
Видео запечатлело эмоциональный момент воссоединения: мать с нетерпением ждала возвращения дочери, а когда та появилась, они бросились друг к другу в объятия, не сдерживая слёз радости.
Кадры встречи вызвали широкий отклик среди пользователей социальных сетей, став напоминанием о ценности семейных связей и тяжёлых испытаниях, через которые пришлось пройти жителям Суджи.