Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Судже мать и дочь воссоединились спустя восемь месяцев разлуки

Трогательная встречала попала на видео.

Источник: Аргументы и факты

В городе Суджа Курской области состоялась трогательная встреча матери и дочери после восьми месяцев разлуки, вызванной оккупацией территории Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

Видео запечатлело эмоциональный момент воссоединения: мать с нетерпением ждала возвращения дочери, а когда та появилась, они бросились друг к другу в объятия, не сдерживая слёз радости.

Кадры встречи вызвали широкий отклик среди пользователей социальных сетей, став напоминанием о ценности семейных связей и тяжёлых испытаниях, через которые пришлось пройти жителям Суджи.