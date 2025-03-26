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Хинштейн: о событиях в курском приграничье снимут сериал

В настоящее время ведется работа над сценарием.

Источник: Аргументы и факты

В Курской области планируют снять сериал, посвященный событиям в приграничных районах региона.

В настоящее время ведется работа над сценарием, о чем сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

Отдельное внимание уделяется сохранению памяти о произошедшем в августе 2024 года. Уже начато формирование коллекции для будущего музея, который планируют открыть в Курске и Судже.

Ранее стало известно, что в Россию возвращены более 400 жителей Курской области, имена которых значились в реестре лиц, оказавшихся на оккупированных украинской армией территориях или были вывезены за пределы страны, порядка 1000 числятся в списках пропавших без вести.