Хинштейн: о событиях в курском приграничье снимут сериал

В Курской области планируют снять сериал, посвященный событиям в приграничных районах региона.
В настоящее время ведется работа над сценарием, о чем сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
Отдельное внимание уделяется сохранению памяти о произошедшем в августе 2024 года. Уже начато формирование коллекции для будущего музея, который планируют открыть в Курске и Судже.
Ранее стало известно, что в Россию возвращены более 400 жителей Курской области, имена которых значились в реестре лиц, оказавшихся на оккупированных украинской армией территориях или были вывезены за пределы страны, порядка 1000 числятся в списках пропавших без вести.