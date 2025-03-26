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Россиянам рассказали, как помогать ребёнку и не сделать его безответственным

Психолог Алексеева посоветовала помогать детям исходя из возможностей.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос о том, должны ли родители покупать детям квартиру и машину, а также до какого возраста их поддерживать деньгами, чтобы те не стали безответственными, рассмотрела клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с Regions.ru.

Эксперт отметила, что родителям стоит дать ребенку основу для взрослой жизни, если у них есть такая возможность. Например, покупка небольшой квартиры или автомобиля облегчит старт. Но это уместно только при наличии свободных средств в семье.

Психолог пояснила, что все зависит от разумного подхода. Она считает нормальным, если родители с достатком заранее берут жилье в ипотеку для ребенка и постепенно ее выплачивают без ущерба для себя. Однако ситуация, когда семья с небольшим доходом тратит большую часть денег на квартиру или машину для ребенка, а сама остается без автомобиля, выглядит неразумной.

Специалист добавила, что финансовая помощь ребенку допустима, если у родителей есть ресурсы и желание, а отношения в семье остаются хорошими. Но если в семье есть конфликты, такая поддержка может превратиться в способ манипуляции.

Ранее в Госдуме предложили законопроект о новых мерах поддержки семей с детьми. Согласно документу, родители смогут получить до 1,8 миллиона рублей на погашение ипотечного кредита.