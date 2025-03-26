Россиянам рассказали, как помогать ребёнку и не сделать его безответственным

Психолог пояснила, что все зависит от разумного подхода. Она считает нормальным, если родители с достатком заранее берут жилье в ипотеку для ребенка и постепенно ее выплачивают без ущерба для себя. Однако ситуация, когда семья с небольшим доходом тратит большую часть денег на квартиру или машину для ребенка, а сама остается без автомобиля, выглядит неразумной.