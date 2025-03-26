«Жить с человеком, которого не любишь, — преступление»: Яна Поплавская рассказала о причинах развода

Актриса Яна Поплавская рассказала о своем первом браке и объяснила, почему он закончился. Она стала мамой в 17 лет и вышла замуж за мужчину, с которым прожила 25 лет. Из них, по ее словам, только десять лет были счастливыми. Об этом сообщает «Жизнь».
Актриса призналась, что со временем поняла: она несчастна. Ей было сложно принять это, ведь в юности она ориентировалась на чужие примеры. Однако советы друзей и родителей не помогли. Она отметила, что ее отец женился четыре раза, а мать была замужем дважды, так что их опыт тоже не стал ориентиром.
Поплавская пыталась убедить себя, что сохранять брак нужно ради детей. Но позже она осознала: дети быстро вырастут и создадут свои семьи.
«Жить с человеком, которого ты не любишь, — это страшное преступление против себя. Потому что у нас очень короткая жизнь, и ее нужно прожить максимально счастливо», — подчеркнула актриса.
Многие, по ее словам, не решаются разводиться после долгих лет брака. Люди привыкают друг к другу, даже если им плохо вместе. Но актриса считает, что дело не в привычке. Она уверена: часто женщины боятся развода из-за денег. Они не работают и зависят от мужа. Некоторые пары не разводятся, чтобы не делить имущество.
Ранее Яна Поплавская выступила с резкой критикой в адрес Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской. Она считает, что все, кто участвовал в скандальной вечеринке Ивлеевой, до сих пор не понесли должного наказания.