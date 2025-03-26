«Жить с человеком, которого не любишь, — преступление»: Яна Поплавская рассказала о причинах развода

Актриса призналась, что со временем поняла: она несчастна. Ей было сложно принять это, ведь в юности она ориентировалась на чужие примеры. Однако советы друзей и родителей не помогли. Она отметила, что ее отец женился четыре раза, а мать была замужем дважды, так что их опыт тоже не стал ориентиром.