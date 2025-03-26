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Россиянам назвали причину, по которой туры за рубеж могут стоить дороже заявленной цены

Вице-президент РСТ Горин: В стоимость тура за рубеж могут включать дешевые отели.

Источник: Комсомольская правда

Туроператоры порой размещают предложения с одной ценой, а при бронировании она неожиданно растет, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с NEWS.ru. Он пояснил, что стоимость меняется из-за разных факторов. Например, агентства часто закладывают в тур проживание в недорогом отеле с тремя звездами, а туристы хотят отели на четыре или пять звезд.

Горин отметил, что в начальных предложениях туроператоры нередко указывают цену с учетом отеля не у самого моря или с минимальным уровнем комфорта — три звезды. Однако в России многие выбирают отдых премиум-класса.

Чтобы не переплачивать за путешествие, Горин порекомендовал туристам самим изучать рынок. Он посоветовал планировать поездки заранее, следить за скидками на раннее бронирование и выбирать отели с тремя звездами, если цель — экскурсии и новые впечатления.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что россияне смогут продлить свои майские праздники, если возьмут отпуск с 28 по 30 апреля. Парламентарий уточнил, что тогда отдых может продлиться целых восемь дней.