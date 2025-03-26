Россиянам назвали причину, по которой туры за рубеж могут стоить дороже заявленной цены

Туроператоры порой размещают предложения с одной ценой, а при бронировании она неожиданно растет, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с NEWS.ru. Он пояснил, что стоимость меняется из-за разных факторов. Например, агентства часто закладывают в тур проживание в недорогом отеле с тремя звездами, а туристы хотят отели на четыре или пять звезд.