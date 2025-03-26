В Калининграде задержали подозреваемого в избиении женщины депутата

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 23 марта 2025 года. Двое депутатов и жена одного из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на 37-летнюю женщину из хулиганских побуждений. Причиной конфликта стало то, что потерпевшая случайно опрокинула кадку с деревом у входа в ресторан, принадлежащий одному из подозреваемых.