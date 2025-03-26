В Калининграде задержали подозреваемого в избиении женщины депутата

В Калининграде задержан второй депутат окружного совета Янтарного городского округа, разыскиваемый по делу об избиении местной жительницы, сообщает ТАСС.
Информацию об этом подтвердило региональное управление Следственного комитета России.
По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 23 марта 2025 года. Двое депутатов и жена одного из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на 37-летнюю женщину из хулиганских побуждений. Причиной конфликта стало то, что потерпевшая случайно опрокинула кадку с деревом у входа в ресторан, принадлежащий одному из подозреваемых.
Сейчас местонахождение всех троих фигурантов установлено. В отношении задержанного выполняются необходимые следственные и процессуальные действия. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).