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Что можно и нельзя делать в Венедиктов день 27 марта, который называют Скотник

Собрали, что можно и нельзя делать в Венедиктов день, который отмечают 27 марта.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 27 марта вспоминает святого Венедикта Нурсийского. В народе принято отмечать Венедиктов день. Однако существует еще одно название — Скотник. Все дело в том, что 27 марта почитали домашний скот.

Что нельзя делать 27 марта.

Не следует резать домашний скот. Кроме того, в названный день никогда не ходили в лес. Вместе с тем пожилым людям 27 марта не стоит долгое время смотреться в зеркало. Предки верили, что подобное может спровоцировать проблемы со здоровьем.

Что можно делать 27 марта.

По традиции, в Венедиктов день было принято ухаживать за домашними животными. А еще женщины 27 марта устраивали большую стирку и обязательно старались заменить постельное белье. Предки верили, что родные и близкие будут здоровы на протяжении года.

Согласно приметам, солнечный день предсказывают похолодание. Кроме того, о скором похолодании предупреждает морозная погода.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про снег в Беларуси с 24 по 30 марта.

Кстати, уроженка Минска певица Бьянка обратилась к поклонникам после операции по уменьшению груди: «Лицо очень болит».

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