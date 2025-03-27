Что можно и нельзя делать в Венедиктов день 27 марта, который называют Скотник

Православная церковь 27 марта вспоминает святого Венедикта Нурсийского. В народе принято отмечать Венедиктов день. Однако существует еще одно название — Скотник. Все дело в том, что 27 марта почитали домашний скот.
Что нельзя делать 27 марта.
Не следует резать домашний скот. Кроме того, в названный день никогда не ходили в лес. Вместе с тем пожилым людям 27 марта не стоит долгое время смотреться в зеркало. Предки верили, что подобное может спровоцировать проблемы со здоровьем.
Что можно делать 27 марта.
По традиции, в Венедиктов день было принято ухаживать за домашними животными. А еще женщины 27 марта устраивали большую стирку и обязательно старались заменить постельное белье. Предки верили, что родные и близкие будут здоровы на протяжении года.
Согласно приметам, солнечный день предсказывают похолодание. Кроме того, о скором похолодании предупреждает морозная погода.
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