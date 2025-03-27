«Русская культура — самая мощная составляющая мировой, это смешно отрицать»

— А вы не знали музыкальной грамоты? — Нет. Когда была война в 1944 году, моя бабушка повела меня в школу Гнесиных. Мне было семь лет. Я пел «Раскинулось море широко» и «Катюшу». А слушала меня сама Елена Фабиановна Гнесина. Выяснилось, что у меня абсолютный слух. Она сказала мне: «Деточка, дай лапку» (смеется). Взяла мою руку, потрясла кистью и сказала непонятную фразу: «Между пальцами расстояние хорошее. Фортепианный класс». И я два года учился в школе Гнесиных. К сожалению, пришлось прервать учебу. Жили мы в полуподвале. Инструмента не было, денег тоже. Бабушка болела. Во время эвакуации, спасая меня, она была ранена в ногу. Накрыла меня собой, уберегла от осколка. А так, может, я закончил бы школу Гнесиных и стал бы пианистом.