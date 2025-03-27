Стоп, не снято: как сериал «Киностудия» разоблачает Голливуд

Так, в первом эпизоде ему поручают запустить зрительский хит по мотивам бренда газировки Kool-Aid (посмотрите в интернете, их маскот — ходячая красная рюмка с лимонадом). Логика такая: если «Барби» заработала больше миллиарда, то и тут можно. Сет Роген сразу помещает сюда несколько непристойных шуток по поводу того, что мужики мечтают заняться сексом с Барби, женщины — с Кеном, а вот интимную связь со стаканом вряд ли кто-то себе воображал. Мэтт немедленно встречается с Мартином Скорсезе (в роли самого себя) и договаривается с ним сделать за $250 млн долларов жуткий фильм о массовых самоубийствах сектантов в Джонстауне и назвать его «Кул-Эйд». И всё бы хорошо, но теперь надо понять, как сказать об этом самому главному боссу, ведь у такой картины аудитория будет, мягко говоря, ограниченной. И дальше Мэтту нужно выкручиваться, потому что один неверный шаг — и его карьера вместе с гигантскими деньгами рухнут в пропасть.