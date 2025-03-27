Календарь на 27 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Родиной напитка считают Шотландию и Ирландию, где виски производили монахи. Первое письменное упоминание об этом относится к 1405 году, но напиток был известен значительно раньше. В XVI веке виски продавали в аптеках как чудодейственное лекарство. Праздник в честь виски отмечают с 2009 года. Он связан с днем рождения знатока и исследователя этого напитка — британского журналиста Майкла Джеймса Джексона. Сейчас виски производят во многих странах. Существует множество традиций употребления напитка. Его предлагают и как аперитив, и как дижестив. Для виски используется бокал nosing (ноузинг) — с зауженным верхом, чтобы создавалась концентрация паров и лучше ощущался аромат напитка.