IT-эксперт рассказал, работников какого уровня может заменить нейросеть Илона Маска

Чат-бот Grok, созданный американским миллиардером Илоном Маском, может выполнять работу сотрудника с начальным или средним уровнем опыта. Об этом рассказал IT-эксперт Дмитрий Завалишин в беседе с aif.ru.
По словам специалиста, такие нейросети, как Grok или китайский DeepSeek, работают на основе больших языковых моделей. Это позволяет искусственному интеллекту достигать высокого уровня. Он способен заменить человека в некоторых задачах, особенно если опыт сотрудника невелик или находится на среднем уровне.
Например, в программировании такие системы уже используют как помощников для написания простых программ. Эксперт пояснил, что чат-бот может создать программу по заданным условиям: сделать A, B и C. Результат часто нужно немного улучшить и адаптировать для больших проектов, но качество работы уже сравнимо с уровнем хорошего начинающего специалиста.
Завалишин отметил, что система понимает обычную человеческую речь. Она может исправить программу, если попросить учесть новые условия, например, X, Y и Z. С ней можно общаться, как с коллегой. Кроме того, чат-бот не просто выдает готовый код, но и объясняет, как он пришел к такому решению. Это делает его полезным инструментом для работы.
Напомним, что в феврале 2025 года Илон Маск представил обновлённую версию своей нейросети Grok. Он назвал этот искусственный интеллект «самым умным на Земле».