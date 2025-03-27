IT-эксперт рассказал, работников какого уровня может заменить нейросеть Илона Маска

Завалишин отметил, что система понимает обычную человеческую речь. Она может исправить программу, если попросить учесть новые условия, например, X, Y и Z. С ней можно общаться, как с коллегой. Кроме того, чат-бот не просто выдает готовый код, но и объясняет, как он пришел к такому решению. Это делает его полезным инструментом для работы.