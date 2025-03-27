Приключения итальянцев: Феруччо Фурланетто в ГАБТ и Dolce&Gabbana в кино

Премьера киноверсии спектакля Театра кукол Образцова «Турандот» в рамках проекта «Театр в кино». Он создан по мотивам одноименной сказки Карло Гоцци, в которой сталкиваются два мира: строгий Китай и романтичная Венеция. История любви жестокой красавицы Турандот и принца Калафа разыгрывается с такой неподдельной страстью, что порой забываешь, что на сцене куклы. Огромная Луна, венецианские мосты, черная гладь воды, купальня в Пекине, гондолы, веера, колокольчики, и, конечно же, куклы — настоящие произведения искусства. Режиссер киноверсии — главный режиссер проекта «Театр в кино» Валерий Спирин. Теперь спектакль смогут увидеть зрители по всей стране. Более 90 городов покажут «Турандот» в крупнейших кинотеатральных сетях («КАРО», «Формула Кино/Синема Парк», «Москино» и других).