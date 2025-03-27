Приключения итальянцев: Феруччо Фурланетто в ГАБТ и Dolce&Gabbana в кино

Кино.
Дольче! 18+
Фото: Snowlab.
Режиссёры: Давиде Ливерморе, Паоло Джеп Кукко. В ролях: Венсан Кассель, Фанни Ардан, Катерина Мурино, Валентино Буцца, Мариам Баттистелли, Эрвин Шротт, Росси де Пальма, Анджела Финоккьяро, Шарлотта Джентиле.
Новое прочтение классической истории любви. Прекрасная Эвридика гибнет от пули в день свадьбы. Не в силах мириться с утратой, Орфей спускается за ней в царство Аида. Роскошные наряды и декорации, созданные в знаменитом дизайнерском доме Dolce&Gabbana, переносят в фантастический загробный мир с его причудливой архитектурой и невероятными существами. И всё это под величественную оперную музыку, вечную, как сама любовь.
С 27 марта в прокате.
Актерище, 16+
Фото: KION.
Режиссер: Дмитрий Невзоров. В ролях: Дмитрий Нагиев, Антон Лапенко, Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова.
Слава Третьяков — суперзвезда современного кино. Идеальную картинку жизни портит только разгромный обзор на его последний фильм от блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Едкие слова задевают Третьякова так сильно, что он приезжает в родной город Кисляка, находит его и требует удалить видео, но принципиальный блогер только смеется ему в лицо.
Комедия о том, как легко можно задеть творческие амбиции и нажать на самые болезненные точки в душе человека. Слава Третьяков добился успеха в кино, но его путь не был простым: он еще не до конца отпустил критику, которой его щедро осыпал родной отец.
С 1 апреля в онлайн-кинотеатре KION.
Жига. На полной скорости, 12+
Фото: Каро Премьер.
Режиссер: Наталия Калёнова. В ролях: Валентин Анциферов, Ярослав Могильников, Сергей Шакуров, Софья Аржаных, Андрей Соколов, Павел Чинарёв, Вероника Журавлева.
Лёша никогда ничего не слышал о дрифте, пока не обнаружил в заброшенном гараже семейную реликвию — жигули деда. На пути молодого человека возникает популярный блогер Шкурный, который предложил сделку: Лёша должен проиграть звезде гонку на жигулях в прямом эфире и получить за это денежный приз. Погружаясь в яркий мир дрифта и в историю деда-конструктора, Лёша делает ставку на себя.
С 27 марта в прокате.
Злые люди, 16+
Фото: Wink.
Режиссер: Ким Дружинин. В ролях: Александр Лыков, Петр Рыков, Роман Маякин, Антон Денисенко, Николай Клямчук, Ангелина Стречина, Олег Гаас, Ян Цапник, Дмитрий Нагиев, Роман Мадянов, Ирина Пегова.
Сериал переносит зрителей в 1895 год. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека — предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берется сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. Чтобы его победить, он ставит на кон все: любовь, честь и даже свою жизнь.
С 27 марта на Wink.
Походу любовь, 16+
Фото: KION.
Режиссер: Яна Климова-Юсупова. В ролях: Анна Завтур, Кузьма Котрелев, Сергей Горошко, Александра Ревенко, Елена Валюшкина, Ольга Лапшина, Анар Халилов.
Искренняя и светлая история любви в большом городе. Зрители увидят всего один день из жизни юной девушки, который она проведет в компании молодого художника и его друга-музыканта. Вместе они отправятся в невероятное приключение по Санкт-Петербургу. Их ждут атмосфера белых ночей и гудящих баров, искренние эмоции, романтика и, конечно, любовь.
С 27 марта в прокате.
Злой город, 16+
Фото: RB Production.
Режиссер: Константин Буслов. В ролях: Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Алексей Шевченков, Алексей Розин, Максим Белбородов, Полина Чернышова, Владимир Любимцев, Артем Волобуев, Аглая Шиловская, Дмитрий Куличков.
1238 год. Многочисленное войско Золотой Орды в течение двух месяцев атаковало маленький русский город Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий были под его стенами, но город всё стоял, показывая врагу несокрушимость и твёрдость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его название и отныне именовать злым городом.
С 31 марта в онлайн-кинотеатре Okko.
Театр.
Дон Карлос, 12+
Фото: Большой театр/Дамир Юсупов.
Дирижер: Валерий Гергиев. В ролях: Ильдар Абдразаков, Ферруччо Фурланетто, Нажмиддин Мавлянов, Василий Ладюк, Хибла Герзмава, Динара Алиева, Эльчин Азизов.
Большой театр продолжает Фестиваль Джузеппе Верди оперой «Дон Карлос». В 1556 году император Карл V отрекается от престола и удаляется на покой в монастырь Св. Иеронима в Юсте. Корона Испании переходит к его сыну Филиппу II. Чтобы упрочить хрупкий мир с давним врагом Испании Францией, Филипп берет в жены невесту своего собственного сына дона Карлоса, французскую принцессу Елизавету Валуа.
27, 28 марта, 19:00, 29, 30 марта, 12:00, 19:00, Большой театр.
Вселенная Руми, 6+
Фото: Театр «Модерн».
Режиссёр: Вадим Пинский. В ролях: Вильдан Фасхутдинов, Александр Толмачёв, Василиса Кашуба, Екатерина Жигульская, Александра Плетнева, Денис Игнатов, Глеб Бор, Карлен Кардашян, Кристина Левченко.
Премьера космического мюзикла для всей семьи по мотивам книги Алексея Шошева об инопланетном герое и его московских друзьях, спасающих Землю от межгалактического зла. Это захватывающая история о настоящей дружбе и отваге, о сложном выборе и любви к родному дому. Вместе с актерами зрители путешествуют в иное измерение, становятся свидетелями и участниками космических баталий.
В спектакле есть всё, что так любят поклонники фантастического жанра: трехметровые роботы, спецагенты, огнедышащие драконы. А благодаря костюмам и мультимедийным эффектам, космос действительно становится ближе. Спектакль наполнен музыкой, танцами и добрым юмором.
30 марта, 12.00 и 15.00, Театр «Модерн».
Неугомонный дух, 16+
Фото: Московский Губернский театр.
Режиссер: Станислав Назиров. В ролях: Марина Доможирова, Марина Коняшкина, Елена Муравьёва, Павел Мисаилов, Юлия Романович, Ирина Токмакова.
История о писателе Чарльзе Кондомайне, который организует спиритический сеанс в поисках вдохновения для новой книги. Он приглашает медиума мадам Аркати, чтобы провести настоящий спиритический сеанс. Но эксперименты с потусторонним миром приводят к неожиданным и комическим последствиям. Возникшая потусторонняя сила нарушила привычный ход событий, и в доме воцарился хаос: острые шутки, громкие споры, интриги и сплетни. Спектакль о любви, ревности и противостоянии двух миров.
29 марта, 19:00, Московский Губернский театр.
Свободная любовь, 16+
Фото: La’Театр.
Режиссер: Андрей Житинкин. В ролях: Дмитрий Дюжев, Арина Постникова, Елена Сафонова, Валентин Смирнитский, Пётр Белышков.
Комедия по пьесе Леонарда Герша. Слепой парень по имени Дон, покинувший родной дом ради вольной жизни музыканта, и эксцентричная актриса Джил оказываются случайными соседями в съёмной квартире. Она — легкомысленная максималистка, он, несмотря на слепоту, готов на всё, чтобы доказать свое право быть личностью. Отношения между ними развиваются столь стремительно, что буквально за несколько часов они переживают бурный роман — со встречами и расставаниями, ревностью и страстью.
29 марта, 19:00, La’Театр.
На всякого мудреца довольно простоты, 12+
Фото: Московский Губернский театр.
Режиссеры: Олег Табаков, Сергей Безруков, Алла Решетникова. В ролях: Кирилл Новышев, Вера Шпак, Сергей Вершинин, Елена Петрова, Вкитор Шутов, Михаил Шилов, Елена Доронина, Наталья Качалкина.
Егор Дмитриевич Глумов — молодой дворянин из обедневшей семьи. Он талантлив, умен, образован и хорош собой. Но у него нет денег. Понимая, что честным путем успешную карьеру сделать невозможно, Глумов решается на хитроумную интригу, а каждый свой шаг, каждое событие записывает в дневник. Используя слабости своего влиятельного дядюшки и его окружения, Глумов стремительно приближается к своей цели.
30 марта, 18:00, Московский Губернский театр, Большая сцена.
Турандот, 16+
Фото: Театра кукол Образцова.
Режиссер: Борис Константинов. В ролях: Андрей Нечаев, Дмитрий Чернов, Александра Горбунова, Роман Богомольный, Виктор Воеводин, Алексей Соколов, Халися Богданова.
Премьера киноверсии спектакля Театра кукол Образцова «Турандот» в рамках проекта «Театр в кино». Он создан по мотивам одноименной сказки Карло Гоцци, в которой сталкиваются два мира: строгий Китай и романтичная Венеция. История любви жестокой красавицы Турандот и принца Калафа разыгрывается с такой неподдельной страстью, что порой забываешь, что на сцене куклы. Огромная Луна, венецианские мосты, черная гладь воды, купальня в Пекине, гондолы, веера, колокольчики, и, конечно же, куклы — настоящие произведения искусства. Режиссер киноверсии — главный режиссер проекта «Театр в кино» Валерий Спирин. Теперь спектакль смогут увидеть зрители по всей стране. Более 90 городов покажут «Турандот» в крупнейших кинотеатральных сетях («КАРО», «Формула Кино/Синема Парк», «Москино» и других).
30 марта, 19:00, Киноцентр «Октябрь».
Музеи.
Сказочные образы в русской керамике, 0+
Фото: Исторический музей.
Выставка представляет произведения знаменитого рязанского керамического производства в городе Скопине. Декоративные фигурные сосуды скопинских гончаров стали ярким примером того, как народный мастер воспринимает и объединяет мир реальный и мир фантазийный, что связывает все эти предметы с миром сказок. В коллекции Исторического музея представлены многочисленные художественные памятники, выполненные лучшими мастерами, — часть этого бесценного собрания впервые будет выставлена в Кабинете председателя в Главном здании Исторического музея.
До 21 июля, Исторический музей.
Картинки с выставки. 2.0, 0+
Фото: Музей С. С. Прокофьева.
Идея представить в одном проекте синтез двух видов искусства, создавая целостное впечатление от соединения цвета и звука, визуализации и акустики, неслучайна. В основе названия выставки — известный фортепианный цикл Модеста Мусоргского «Картинки с выставки», написанный в 1874 году в память о художнике Викторе Гартмане, близком друге композитора. Импульсом для создания знаменитого произведения послужили акварели, рисунки и архитектурные проекты Гартмана, показанные на его выставке в Академии художеств. Мусоргский переосмыслил работы художника, создав авторский цикл, тематика которого воплотила в себе саму жизнь в её многообразии и — шире — картину мира человека.
До 22 июня, Музей С. С. Прокофьева.
День с Политехническим, 6+
Фото: Политехнический музей.
В рамках Всероссийской недели детской книги Политехнический музей приглашает детей и их родителей в Российскую государственную детскую библиотеку. С 14:00 начнется викторина «Кто ты в науке?» Что находится под микроскопом, какое научное явление зашифровано в эмодзи, какую науку изображает нейросеть? Вопросы викторины охватывают самые разные научные области — физику, химию, географию, историю. Они помогут детям сориентироваться в выборе научного направления. А в 16:00 гостей мероприятия ждут на спектакле-читке «Научная сказка».
Может ли сказка основываться на реальных событиях и при этом не терять своего волшебства? Это возможно в мире науки!
29 марта, 14:00 — 17:00, Российская государственная детская библиотека.
Семейные реликвии, 0+
Фото: Музей Победы.
Мини-выставка к Дню театра в рамках выставочного проекта «Семейные реликвии». В нее вошли раритеты артистки Ленинградского театра Музыкальной комедии Зинаиды Давыдовны Габриэльянц. В период блокады она не покидала театр, была ведущей артисткой труппы, давала концерты на фронте и на Дороге жизни. На выставке представлены элементы ее сценических костюмов 1930—1940-х годов, а также архивные фотографии с выступлений военных лет. Реликвии в дар Музею Победы передал близкий друг и коллега Зинаиды Давыдовны Григорий Маркович Полячек.
До 18 апреля, Музей Победы.
Концерты.
Александр Волкодав, 6+
Фото: пресс-служба проекта.
Победитель шоу «Голос» Александр Волкодав отметит день рождения сольным концертом. Артист обещает новую, динамичную музыкальную программу, которая порадует как давних поклонников, так и новых слушателей. Будут и старые песни в новом прочтении. Специальными гостями вечера станут группа «Самоцветы» и Владимир Пресняков-старший, Валерий Дайнеко («Песняры»), Игорь Зубков и Валерий Стронский.
27 марта, 19:00, киноконцертный зал «Эльдар».
«Легенды блюза» с симфоническим оркестром, 6+
Фото: Государственный Кремлевский Дворец.
Знаменитые композиции в стиле блюз-рок от мастеров жанра. Гэри Мур, Джими Хендрикс, Эрик Клэптон, Дайр Стрейтс в исполнении блюзового коллектива «Блюз докторс», известного далеко за пределами нашей страны, с Симфоническим оркестром Москвы «Русская Филармония» представят на главной сцене страны.
В концерте принимают учатие также звездные гости: пианист Борис Березовский, Сергей Воронов.
1 апреля, 19:00, Государственный Кремлевский Дворец.
Фестивали.
Книжный атлас. Путеводитель по миру фантазий, 0+
Фото: «Москвариум».
Масштабное интерактивное пространство объединит несколько тематических зон — книжную ярмарку и уютную читальню, а также творческую площадку с мастер-классами по созданию иллюстраций, лепке и составлению коллажей. А на фотозоне с маяком дети и их родители смогут запечатлеть самые яркие моменты и эмоции.
На главной сцене второго этажа можно принять участие в шоу мыльных пузырей, авторских чтениях и в «Книжном квесте». Гостей будут ждать различные загадки и ребусы, а победители получат подарки от «Москвариума». Помимо развлекательной программы, гости смогут поучаствовать в квизах и посетить занятия Центра знаний, где узнают о мире подводной флоры и фауны.
29, 30 марта, 12:00 — 17:00, Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», ВДНХ.
Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний», 16+
Фото: пресс-служба фестиваля «Мир знаний».
Впервые фестиваль пройдет в Москве. Открытие состоится 27 марта в кинотеатре «Художественный». Фильмом открытия станет документальная лента «У ветра нет хвоста» Никиты Сташкевича, Ивана Власова. Картина расскажет о взрослении маленькой Ники, одной из младших дочерей в семье ямальских кочевников. Совсем скоро администрация ближайшего поселка должна забрать ее в интернат, надолго разлучив с семьей и родными местами. К отъезду Нику должен подготовить кочевой учитель. На открытии выступит творческое трио Electro — Acoustic Trio. Сергей Урюпин, пианист Дмитрий Сазонов и перкуссионист Сергей Коняев представят авторскую программу эмоциональной акустической музыки.
С 27 по 30 марта, Москва.
Лекции.
Кинофактура, 16+
Фото: vk.com/Центр «Зотов».
Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) проводит лекции в рамках «Кинолаборатория полного цикла», реализуемой ФПРК при поддержке Минкультуры России. Уникальные встречи с экспертами, среди которых исследователи кино, практикующие режиссёры, продюсеры и антропологи. Куратор курса — Ирина Шаталова, кинооператор, продюсер, основатель Международного кинофестиваля «Докер», ведущий продюсер ФПРК. Для тех, кто не сможет посетить мероприятия, доступна прямая трансляция в соцсетях ФПРК.
До 6 апреля «Зотов Центр».