Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Он отметил, что Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан, искоренению преступности, достойно продолжает героические ратные традиции, которые были заложены еще в эпоху Российской империи, закалялись в сражениях Великой Отечественной войны, после победы в борьбе с бандами пособников нацистов, крепли в ходе мероприятий по ликвидации международного терроризма на Кавказе.