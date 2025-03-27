МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником — Днем войск Национальной гвардии, отметив ее вклад в решение задач по защите правопорядка и искоренению преступности. Об этом он сказал в видеообращении по случаю праздника.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю с профессиональным праздником, Днем войск Национальной гвардии, военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов, с честью служивших во славу Отечества», — сказал Путин в видеообращении по случаю праздника.
Он отметил, что Росгвардия вносит весомый вклад в решение сложных и ответственных задач по защите правопорядка и безопасности граждан, искоренению преступности, достойно продолжает героические ратные традиции, которые были заложены еще в эпоху Российской империи, закалялись в сражениях Великой Отечественной войны, после победы в борьбе с бандами пособников нацистов, крепли в ходе мероприятий по ликвидации международного терроризма на Кавказе.
«Желаю вам новых успехов в нелегкой и благородной службе Отечеству и народу России. С праздником вас! С днем войск Национальной гвардии!» — добавил президент.